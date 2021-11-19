Гайдукевич: Польша нарушает международное законодательство, которое сама ранее ратифицировала

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом Национальном канале Белорусского радио.
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– Они [беженцы] пришли туда, где им обещали райскую жизнь. Но увидели лишь нарушение международного права. По праву этим людям давно должен был быть предоставлен гуманитарный коридор. Об этом уже говорят и на Западе, и международные структуры. Польша нарушает международное законодательство, которое сама ранее ратифицировала, – отметил парламентарий.
Гайдукевич также выразил свою точку зрения о том, почему это происходит:
– Кроме того, на границе поляки стали совершать международные преступления. Польская полиция и погранвойска применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты, другие спецсредства даже в отношении женщин и детей. Все это является международным преступлением: не зря наша прокуратура возбудила уголовное дело, – высказался он и добавил, что уже доказано применение химического оружия и использование запрещенных веществ польскими силовиками.
– И это делают люди, которые учат нас демократии и указывают на то, что надо соблюдать права человека и проявлять толерантность. Они забыли про общечеловеческие принципы. Но и это еще не все. Пострадали в том числе и белорусские журналисты, – резюмировал специалист.