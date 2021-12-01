Гайдукевич: огромное разочарование Западом наблюдается везде, особенно на Ближнем Востоке

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– отметил депутат.На фоне сложившейся обстановки, как считает Гайдукевич, мы должны оставаться тем, кем являемся, – суверенным и независимым государством.– высказался он.Депутат считает, что Беларуси следует забыть об обсуждении внутриполитических вопросов с Западом. Диалог, по его мнению, можно вести обо всем, кроме нашей внутренней политики.– заключил он.