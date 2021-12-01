Гайдукевич: огромное разочарование Западом наблюдается везде, особенно на Ближнем Востоке

Такой тезис озвучил сегодня в эфире программы "Объективно" на ОНТ заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич.
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– Польша говорит, что она якобы ждет доброго сигнала со стороны Беларуси и готова начать диалог. Но в то же время Польша не отвечает даже на официальные запросы Минобороны Беларуси. В них как нашего соседа просят объяснить действия польских военных и пограничников, концентрацию войск на границе для того, чтобы предотвратить любой конфликт. Они не отвечают на дипломатические запросы, на которые обязаны реагировать по всем международным конвенциям, – отметил депутат.
На фоне сложившейся обстановки, как считает Гайдукевич, мы должны оставаться тем, кем являемся, – суверенным и независимым государством.
– У нас хватает друзей в мире: наш главный союзник – Россия, есть партнеры и на Ближнем Востоке. Огромное разочарование Западом сейчас наблюдается везде, особенно на Ближнем Востоке. Ситуация на границе – еще один жирный гвоздь в гроб отношения к Западу, – высказался он.
Депутат считает, что Беларуси следует забыть об обсуждении внутриполитических вопросов с Западом. Диалог, по его мнению, можно вести обо всем, кроме нашей внутренней политики.
– Это наше суверенное право, – заключил он.