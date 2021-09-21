Гайдукевич – об учреждении Дня народного единства: произошло историческое событие в плане воспитания нашей молодежи

Об этом депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич заявил в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
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Беларусь 17 сентября впервые отметила День народного единства. Об организации праздника Олег Гайдукевич сказал следующее:
– Мы справились. Не было первого блина комом. Люди ждали этот праздник на протяжении многих лет, мечтали о нем, – сказал гость программы.
Он добавил:
– Мне кажется, эта дата [17 сентября] важна в истории нашей страны для понимания того, что такое Республика Беларусь, через что прошел наш народ, дабы стать единым. Через что прошли наши деды и прадеды, чтобы мы сейчас жили в спокойной, хорошей стране… Эта дата выстрадана, и она по-настоящему праздничная, потому что Беларусь стала единой в этот день, сделала шаг к тому, чтобы люди были счастливы.
Оценил Олег Гайдукевич и форум патриотических сил «Символ единства», который прошел в Минске вечером 17 сентября.
– Форум удался. Я смотрел видео (в пятницу Олег Гайдукевич находился в России и не смог посетить мероприятие. – Прим. ред.), видел столько эмоций, переживаний, слез на глазах… Люди были счастливы, что там находятся, они прониклись атмосферой праздника. Я видел, как встречали Главу государства, слышал его речь. Выступление было искреннее, честное, от души. И столько людей, флагов, песен, любви к стране… Наверное, за этот год мы научились настоящему, не напускному и не формализованному патриотизму, – отметил депутат.
– Почему так произошло? Люди поняли, что могут потерять? – задал вопрос ведущий программы Вадим Шепет.
– Да. Люди поняли, что могут потерять, и у многих [патриотов] возникло желание показать, что мы есть, – ответил Олег Гайдукевич.
Касательно 17 сентября депутат дополнил:
– Произошло, на мой взгляд, историческое событие в плане воспитания нашей молодежи. Когда мы учредили эту дату и сделали День народного единства государственным праздником, мы сделали шаг к тому, что не будем стесняться своей истории. Как бы это кому из наших соседей и не нравилось. Не будем оглядываться, а будем гордиться тем, что мы сделали.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.