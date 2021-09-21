Гайдукевич – об учреждении Дня народного единства: произошло историческое событие в плане воспитания нашей молодежи

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Беларусь 17 сентября впервые отметила День народного единства. Об организации праздника Олег Гайдукевич сказал следующее:– сказал гость программы.Он добавил:Оценил Олег Гайдукевич и форум патриотических сил «Символ единства», который прошел в Минске вечером 17 сентября.(в пятницу Олег Гайдукевич находился в России и не смог посетить мероприятие. –),– отметил депутат.– задал вопрос ведущий программы Вадим Шепет.ответил Олег Гайдукевич.Касательно 17 сентября депутат дополнил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.