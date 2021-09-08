Гайдукевич об иностранных наблюдателях: может, хватит звать их на выборы, когда мы знаем, с чем они приедут?

Об этом в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ сказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
– А может, хватит звать их сюда на выборы, когда мы знаем, с чем они приедут? Мы каждые выборы их зовем, чаем поим, все показываем, они улыбаются. И в этот же день, когда выборы только закончились, участки еще не закрылись, а голоса не подсчитали, выходит лицо на телевизор и говорит, что у них очень много вопросов к организации и проведению выборов. Почему у вас нет вопросов к Украине? К Прибалтике, где партии закрывают, а кандидатов сажают в тюрьмы? В странах восточного мира они даже слово боятся сказать. В США их выгнали на выборах президента, и хоть бы одна резолюция появилась, – обратил внимание Олег Гайдукевич.