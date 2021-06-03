Такой мыслью поделился сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
В начале беседы сделали отсылку к недавнему совещанию Президента по вопросам сотрудничества с Россией. Глава государства обозначил, что страны полны решимости, чтобы вместе противостоять нападкам.
– Мы должны понимать, что противостояние идет в отношении двух стран. Обороняться мы должны вместе, чтобы не позволить нас разделить. За все время существования Союзного государства попытки разъединить нас предпринимались не раз. Оппозиционеры мечтали, что Россия не поддержит нас, – поделился мнением руководитель партии и добавил, что соседнее государство не осталось в стороне от протестных вопросов и всячески поддерживало Беларусь.
– В России понимают, что если получится сместить власть в нашей стране, то следующими будут они. Но Россия извлекла определенные уроки из событий, произошедших в Беларуси. Стабильность политической системы в РФ – это стабильность и у нас, – высказался собеседник.
Опубликовано:
1287
Гайдукевич о Союзном государстве: противостояние идет в отношении двух стран, обороняться нужно вместе, чтобы не позволить нас разделить
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter