Нашу страну на колени не поставят, заявил сегодня журналистам депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.
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"Мы это видели и год назад. И никто никогда не думал о людях из тех, кто призывал к санкциям, или из тех, кто на Западе пекся якобы о демократии и свободе в нашей стране, – сказал Олег Гайдукевич. – Запад и все страны, которые больше всех кричат о демократии и свободе, больше всего пекутся о своих геополитических интересах, о своих интересах в нашей стране. А те, кто бегает по заграницам, ползает по кабинетам, унижаясь, потеряв всякое достоинство, – с ними все более чем понятно".
Сегодня депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.
"Это говорит о том, что мы не позволим, чтобы нашу страну ставили на колени. В этом призыве, который мы опубликовали, нет просьб. Мы ни перед кем унижаться не будем, мы просто говорим, что нашу страну на колени не поставят", – подчеркнул парламентарий.
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Гайдукевич о санкциях: нашу страну на колени не поставят
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