Гайдукевич о попытке покушения на свою семью: самое страшное то, что в Беларуси это стало возможно

Напомним, несколько дней назад на участок депутата бросили несколько «коктейлей Молотова». К счастью, никто не пострадал, но сам факт произошедшего осознать непросто. Олег Гайдукевич поделился эмоциями по поводу инцидента.– сказал политик. –продолжила ведущая «Будней» Алёна Родовская.– с сарказмом повторил Олег Гайдукевич. –Депутат подчеркнул, что ситуация имела все шансы закончиться намного хуже: могли пострадать дети и домашние питомцы, мог разгореться пожар, пламя перекинулось бы на соседские постройки…отметил Олег Гайдукевич.Он также рассказал, что осознать произошедшее получилось не сразу:Олег Гайдукевич добавил:Смогли ли нападавшие достигнуть своих целей? Депутат ответил:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.