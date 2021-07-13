Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.57
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гайдукевич о попытке покушения на свою семью: самое страшное то, что в Беларуси это стало возможно

Гайдукевич о попытке покушения на свою семью: самое страшное то, что в Беларуси это стало возможно

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал о попытке покушения на его семью.


Напомним, несколько дней назад на участок депутата бросили несколько «коктейлей Молотова». К счастью, никто не пострадал, но сам факт произошедшего осознать непросто. Олег Гайдукевич поделился эмоциями по поводу инцидента.

– В первую очередь хочу поблагодарить всех белорусов за поддержку, которую в последние дни получил в виде комментариев, писем, обращений от людей, которые переживают, – сказал политик. – Убедился еще раз, что нормальных, здравомыслящих, порядочных [граждан] у нас гораздо больше, чем тех, кто писал страшные вещи [в стиле]: «Слушай, не сгорел же ты, не сгорели твои дети, значит, все хорошо. Значит, наверное, неправда».


– Писали, что это какие-то сказки, пиар-кампании… – продолжила ведущая «Будней» Алёна Родовская.

– Да, пиар-кампании, – с сарказмом повторил Олег Гайдукевич. – Только мой ребенок третий день ходит и рассказывает всем, что его дом хотели взорвать. Когда приехала следственно-оперативная группа, малышка нашла одну из бутылок сама. Прибежала и говорит: «О, я нашла бомбу». Хочет кто-то, чтобы его ребенок находил бомбу у себя на участке? Она может и не взорваться, но сам факт. Что у нее в голове сейчас останется, есть ли психологическая травма, как она все воспримет? Да, она шутит, потому что знает: папа рядом, а значит, ничего [плохого] не может произойти. Но хорошего здесь мало.

Депутат подчеркнул, что ситуация имела все шансы закончиться намного хуже: могли пострадать дети и домашние питомцы, мог разгореться пожар, пламя перекинулось бы на соседские постройки… «Много обстоятельств, приведших к тому, что трагедия не произошла. Но она могла произойти», – отметил Олег Гайдукевич.


Он также рассказал, что осознать произошедшее получилось не сразу:

– Самое страшное – что вообще в Беларуси это стало возможно. Это дико. Раньше мы про это читали, а теперь… Я хочу быть искренним: когда все это произошло и мы нашли стекла, понимание того, что это были «коктейли Молотова», пришло потом. Сосед выскочил, услышав взрыв, зафиксировал машину и одного из нападавших. Даже он не понял, что произошло! Не потому, что не видел, наоборот. В голове не укладывалось, что в Беларуси такое возможно. 

Олег Гайдукевич добавил: «Мы жили все эти годы в спокойной хорошей стране. В стране, где это было дико. Могли поверить в такое только в [отношении других государств]. Сегодня у нас журналиста пытаются убить на улице, мой случай не первый за этот год… Мы помним, как сжигали машины журналистов, дома сотрудников правоохранительных органов… Мы живем в этом уже. И вот это самое дикое».


Смогли ли нападавшие достигнуть своих целей? Депутат ответил:

– Получилось им нанести удар? Да. Во что? Самое ценное для каждого из нас – это все-таки дом, <…> дети, семья… Когда бьют по ним, конечно, это в душе остается. Получилось ли добиться того, чего хотели? А цель одна: запугать, заставить молчать. [Они хотели] показать не только мне, но и людям вокруг меня: «Если будете так говорить и занимать такую позицию, мы будем вас жечь, в отношении вас проводить различные террористические атаки». Не получилось. Я увидел, что людей вокруг меня это сплотило еще больше. В стране люди в большинстве своем относятся к случившемуся с ненавистью и негодованием. А реакция государства уже пошла такая, как должна быть. Есть закон, уголовное право, следствие. Ведется расследование. Я убежден, что это преступление будет раскрыто. 


Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.



Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Михалевич Диана
Версия для печати
Новости и статьи
В России за сутки 24 702 человека заразились коронавирусом
Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 14 июля
В Беларуси на 1 июля зарегистрировано на 20,7% меньше безработных, чем год назад
Восемь видов драников и поросенок на вертеле – фестивальный Витебск готовится к встрече гостей
Третий класс пожарной опасности установлен в лесах Брестской области
Мицкевич: Беларусь – надежный и предсказуемый партнер
Профком БГУ поможет студентам с поисками жилья в аренду
Граждане с нарушением слуха 15 июля могут получить прививку от коронавируса в универмаге «Беларусь» или 10-й больнице в Минске
Могилевчанин взял в долг на развитие бизнеса более BYN 22 тысяч и не вернул
Компания мультимиллионера Джеффа Безоса получила лицензию на полеты людей в космос
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Травли нет
Стала известна возможная причина взрыва в гостинице Геленджика
В Ираке количество жертв пожара в больнице для пациентов с COVID-19 достигло 77
В Минске легковушка врезалась в грузовик – один человек погиб
В Гомеле на реке Сож утонул подросток
Захарова прокомментировала убийство президента Гаити
В Беларуси намолочены первые 100 тысяч тонн зерна
За I полугодие поток грузового транспорта в "Брузгах" и "Берестовице" вырос на 20%
Гайдукевич о попытке покушения на свою семью: самое страшное то, что в Беларуси это стало возможно
Кучма рассказал, как власти Украины обманули людей в 1991 году
В Островце спасатели сняли девочку с козырька балкона
мнение
Вадим ГИГИН
Мы не сдадимся!
Супергерои, вампиры и пожарные: что посмотреть из нового российского кино?
В Геленджике прогремел взрыв в гостинице
Спасатель на Крите второй раз спас одну и ту же россиянку
Сегодня в Витебске начинаются первые концерты и театральные программы «Славянского базара»
Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург, где встретится с Путиным
Фестиваль к 80-летию первого залпа "катюши" пройдет в Оршанском районе
У нацистских злодеяний нет срока давности
Сможет ли Литва выгодно продать ЕС барьер против мигрантов?
Более 100 центнеров с гектара дали отдельные участки озимого ячменя в ОАО «Вознесенский» Жабинковского района
В Боливии пассажирский автобус упал с 150-метровой скалы – 31 человек погиб
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тiльки для себе
Обращение с ТКО, водоснабжение и газ — за какие жилищно-коммунальные услуги потребитель заплатит меньше, если временно не проживает по месту регистрации
Доцент ВГУ: ваша разорванная демократия нам и даром не нужна
В Брестской области назвали активные очаги заражения клещевым энцефалитом
В ОАО «Слуцкий льнозавод» начали теребление льна и качество тресты намерены иметь лучше прошлогоднего
Танцующий фонтан откроют в Кобрине в День города
В Могилевской области первую дозу вакцины против COVID-19 получили более 11% населения
Сенатор Ирина Сачковская: научить молодое поколение патриотизму — одна из главных задач школы и семьи
Как идут полевые работы
Что случилось, пока вы спали: пожар в ковид-больнице Ирака, нашли след США в убийстве президента Гаити и опять жара
В Нидерландах ивент-индустрия требует компенсаций за карантин
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Липкие простыни
Чемпионат Беларуси по триатлону собрал в Заславле несколько сотен участников
Запад сам создал предпосылки для наплыва беженцев
Об участках контроля скорости мобильными датчиками в Минске рассказали в ГАИ
Авторы