Гайдукевич о попытке покушения на свою семью: самое страшное то, что в Беларуси это стало возможно

Депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» рассказал о попытке покушения на его семью.
Напомним, несколько дней назад на участок депутата бросили несколько «коктейлей Молотова». К счастью, никто не пострадал, но сам факт произошедшего осознать непросто. Олег Гайдукевич поделился эмоциями по поводу инцидента.
– В первую очередь хочу поблагодарить всех белорусов за поддержку, которую в последние дни получил в виде комментариев, писем, обращений от людей, которые переживают, – сказал политик. – Убедился еще раз, что нормальных, здравомыслящих, порядочных [граждан] у нас гораздо больше, чем тех, кто писал страшные вещи [в стиле]: «Слушай, не сгорел же ты, не сгорели твои дети, значит, все хорошо. Значит, наверное, неправда».
– Писали, что это какие-то сказки, пиар-кампании… – продолжила ведущая «Будней» Алёна Родовская.
– Да, пиар-кампании, – с сарказмом повторил Олег Гайдукевич. – Только мой ребенок третий день ходит и рассказывает всем, что его дом хотели взорвать. Когда приехала следственно-оперативная группа, малышка нашла одну из бутылок сама. Прибежала и говорит: «О, я нашла бомбу». Хочет кто-то, чтобы его ребенок находил бомбу у себя на участке? Она может и не взорваться, но сам факт. Что у нее в голове сейчас останется, есть ли психологическая травма, как она все воспримет? Да, она шутит, потому что знает: папа рядом, а значит, ничего [плохого] не может произойти. Но хорошего здесь мало.
Депутат подчеркнул, что ситуация имела все шансы закончиться намного хуже: могли пострадать дети и домашние питомцы, мог разгореться пожар, пламя перекинулось бы на соседские постройки… «Много обстоятельств, приведших к тому, что трагедия не произошла. Но она могла произойти», – отметил Олег Гайдукевич.
Он также рассказал, что осознать произошедшее получилось не сразу:
– Самое страшное – что вообще в Беларуси это стало возможно. Это дико. Раньше мы про это читали, а теперь… Я хочу быть искренним: когда все это произошло и мы нашли стекла, понимание того, что это были «коктейли Молотова», пришло потом. Сосед выскочил, услышав взрыв, зафиксировал машину и одного из нападавших. Даже он не понял, что произошло! Не потому, что не видел, наоборот. В голове не укладывалось, что в Беларуси такое возможно.
Олег Гайдукевич добавил: «Мы жили все эти годы в спокойной хорошей стране. В стране, где это было дико. Могли поверить в такое только в [отношении других государств]. Сегодня у нас журналиста пытаются убить на улице, мой случай не первый за этот год… Мы помним, как сжигали машины журналистов, дома сотрудников правоохранительных органов… Мы живем в этом уже. И вот это самое дикое».
Смогли ли нападавшие достигнуть своих целей? Депутат ответил:
– Получилось им нанести удар? Да. Во что? Самое ценное для каждого из нас – это все-таки дом, <…> дети, семья… Когда бьют по ним, конечно, это в душе остается. Получилось ли добиться того, чего хотели? А цель одна: запугать, заставить молчать. [Они хотели] показать не только мне, но и людям вокруг меня: «Если будете так говорить и занимать такую позицию, мы будем вас жечь, в отношении вас проводить различные террористические атаки». Не получилось. Я увидел, что людей вокруг меня это сплотило еще больше. В стране люди в большинстве своем относятся к случившемуся с ненавистью и негодованием. А реакция государства уже пошла такая, как должна быть. Есть закон, уголовное право, следствие. Ведется расследование. Я убежден, что это преступление будет раскрыто.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гайдукевич о попытке покушения на свою семью: самое страшное то, что в Беларуси это стало возможно
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