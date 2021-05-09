Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич перед началом торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы прокомментировал попытки переписать историю:
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– Попытки переписать историю не просто имеются, в некоторых странах это уже происходит, ее уже переписали. Некоторые дети думают уже, что Великую Отечественную войну выиграл «капитан Америка», «мстители» (персонажи комиксов издательства Marvel Comics. – Прим. ред.) или другие герои комиксов. Надо сделать так, чтобы наши дети никогда так не думали. Сейчас надо жестче защищать нашу историю, и мы это делаем.
Политик напомнил, что в этом году депутаты приняли ряд важных законопроектов, которые усиливают ответственность за экстремизм, пропаганду идей фашизма.
– Мой дед был ветераном войны, он умер. Если бы он сейчас увидел, что в каких-то странах полицаи и коллаборационисты стали героями, он бы ужаснулся. Но пройдя по минским улицам, он гордился, что Беларусь сохранила настоящую память. И нам легко, потому что за нами правда.
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Гайдукевич – о попытках переписать историю: надо жестче защищать нашу историю, и мы это делаем
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