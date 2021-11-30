Гайдукевич о помощи Германии курдам: вы уничтожили страну и дали за это по 140 евро

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– сказал депутат.По его словам, к результатам этой агрессии еще нужно добавить миллионы беженцев, миллионы разрушенных семей, униженную страну. А также обманутых курдов, которым обещали свое государство.– подытожил Олег Гайдукевич.