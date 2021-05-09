Гайдукевич – о Декрете № 2: он абсолютно нужен и соответствует той ситуации, в которой мы находимся

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По мнению политика, документ полностью соответствует Конституции страны и белорусскому законодательству:Олег Гайдукевич подчеркнул, что это исключительно наше дело, и только белорусский народ будет решать такие вопросы в соответствии с Конституцией. После этого, напомнил политик, была предпринята попытка организовать военный госпереворот, которая была пресечена.Олег Гайдукевич перечислил важность подписанного документа: