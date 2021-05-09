Гайдукевич – о Декрете № 2: он абсолютно нужен и соответствует той ситуации, в которой мы находимся

Депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич перед началом торжественной церемонии возложения венков к монументу Победы по случаю 76-й годовщины Великой Победы прокомментировал подписанный сегодня Александром Лукашенко Декрет № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя».
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По мнению политика, документ полностью соответствует Конституции страны и белорусскому законодательству:
– Эти все слухи, разговоры – это все ложь. Он абсолютно сейчас нужен и соответствует тому времени, ситуации, в которой мы находимся. По одной простой причине: в отношении Беларуси (кстати, не только Беларуси но в том числе и России) идет гибридная война с использованием информационных технологий, санкций. Были попытки решить судьбу страны на улице. Они провалились. Далее была попытка организовать нелегитимные переговоры с теми, кто никого не представляет, живущими в гостиницах Польши и Литвы за гранты. Естественно, этого никогда не будет. Далее была попытка навязать нам, когда и как надо проводить выборы.
Олег Гайдукевич подчеркнул, что это исключительно наше дело, и только белорусский народ будет решать такие вопросы в соответствии с Конституцией. После этого, напомнил политик, была предпринята попытка организовать военный госпереворот, которая была пресечена.
– Но это не значит, что все закончилось. Беларусь пытаются развернуть геополитически. Почему у нас пытаются власть свергнуть? Не потому, что кто-то переживает за свободу и демократию. Задачи две: развернуть нас геополитически (чтобы Беларусь отказалась от союза с Россией, от ОДКБ, от ЕАЭС) и борьба за ресурсы.
Олег Гайдукевич перечислил важность подписанного документа:
– Этот декрет направлен на защиту конституционного строя, национальной безопасности страны, укрепление ее суверенитета. И направлен на то, чтобы при любых ситуациях судьбу Беларуси никогда не решали извне и не решали на улице. Чтобы Беларусь всегда находилась в руках белорусов, граждан, которые здесь живут, чтобы нашу судьбу решали только мы. Декрет своевременный и символично, что он подписан 9 мая, в День Победы над фашизмом.
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Гайдукевич – о Декрете № 2: он абсолютно нужен и соответствует той ситуации, в которой мы находимся
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