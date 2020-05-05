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  2. Гайдукевич: немецкие депутаты и бизнесмены хотят присутствовать на параде в Минске

Гайдукевич: немецкие депутаты и бизнесмены хотят присутствовать на параде в Минске

Немецкие депутаты и бизнесмены изъявили желание прилететь в Минск и присутствовать на параде, который состоится 9 Мая. Об этом в эфире телеканала ОНТ сообщил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич.

Фото: архив БЕЛТА

— Вчера мне звонили немецкие депутаты, —поделился информацией парламентарий. — Они расспросили о тех мерах, которые мы принимаем в плане борьбы с пандемией. Исходя из информации в западных СМИ у них складывалось впечатление, что мы просто живем и ничего не делаем. Но когда я им рассказал о рекомендациях, ограничениях, о том, как у нас изменилась работа спортзалов, транспорта и так далее, они отметили, что меры у нас приняты практически такие же, как у них. И второе: они изъявили желание присутствовать на параде, посвященном 75-летию Победы. Немецкие депутаты, бизнесмены сейчас рассматривают вопрос, как прилететь в Минск и посетить парад. 

Также Олег Гайдукевич обратил внимание на то, что внутри самой Германии многие люди не поддерживают жесткие меры, которые были введены в связи с пандемией. «Они критикуют решение своего правительства именно с экономической точки зрения. В Германии сейчас очень много людей задумываются о том, чем кормить своих детей и как жить, не имея сбережений. Ведь не все могут себе позволить месяц, два не работать», — подытожил депутат.
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