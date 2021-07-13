Таким мнением депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Обращаюсь ко всем патриотам: друзья мои, в стране все только начинается. Мы живем во время эволюционной трансформации страны, – заявил спикер. – Состоится референдум [по Конституции], который эволюционным путем изменит нашу политическую систему. За ним последуют изменения в ряде законопроектов, работе вертикали власти, а потом – череда выборов. Впервые в Беларуси пройдет единый день голосования, на котором мы изберем депутатов местных Советов и Парламент. После этих выборов страна опять станет другой.
Политик отметил:
– К этому надо готовиться. Вы думаете, те силы на Западе, которые сейчас пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, успокоятся к [выборам в] 2023 году? Нет. Они к этому времени еще больше будут раскачивать ситуацию в Беларуси. Почему? Проведем мы выборы, когда следующие? Через несколько лет. Они [силы Запада] будут понимать: если в 2023 году не поломают систему, опять [придется] ждать. Мы должны к этому готовиться, объединяться. И понимать, что споры о том, кто патриот, а кто нет, не имеют ничего общего по сравнению с глобальными вопросами.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» с 8:00 до 10:00 с понедельника по пятницу. Предметом обсуждения в программе становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.
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Гайдукевич: мы живем во время эволюционной трансформации страны
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