Гайдукевич: мы не хотим никакого военного конфликта, хотя уверены в победе в любом из них

Об этом заявил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич в эфире программы "Актуальный микрофон" на Первом национальном канале Белорусского радио.
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Парламентарий назвал Беларусь и Россию самыми миролюбивым странами и подчеркнул:
- Это в Литве, имея два танка и одного солдата, постоянно рассуждают о войне. Я никогда не понимал, зачем нагнетать ситуацию, пугая белорусско-российскими учениями, рассказывая что мы куда-то вторгаемся. Мы хотим нормально жить и развиваться, чтобы росла экономика. Нас интересуют житейские вопросы, - сказал он.
Гайдукевич обратил внимание на то, что Беларусь не претендовала ни на какие территории. Она никогда не хотела ни с кем воевать. Мы никогда не вводили санкции в отношении какой-либо страны, не лезли в чужие выборы, не вмешивались в дела других стран.
- Пусть остальные живут, как хотят. И нам дадут жить так. Это нормальная политика. Но к нам лезут, будто переживают. Не лгите хотя бы, что переживаете. Вы хотите за счет нас решать свои проблемы. Польша грезит мечтами о Речи Посполитой - ее и межморья не будет. С Беларусью это невозможно. Мы хотим с вами дружить и торговать. Был утвержден государственный праздник 17 сентября, когда мы раз и навсегда забыли о ваших сказках и Речи Посполитой. Мы отмечаем день, когда воссоединили западную и восточную Беларусь. А самое главное, что польские граждане хотят торговать. Все польское приграничье живет за счет нас: магазины и рынки на приграничье ориентированы только на белорусов и русских, - выразил мнение он.