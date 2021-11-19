Гайдукевич: мы не хотим никакого военного конфликта, хотя уверены в победе в любом из них

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Парламентарий назвал Беларусь и Россию самыми миролюбивым странами и подчеркнул:сказал он.Гайдукевич обратил внимание на то, что Беларусь не претендовала ни на какие территории. Она никогда не хотела ни с кем воевать. Мы никогда не вводили санкции в отношении какой-либо страны, не лезли в чужие выборы, не вмешивались в дела других стран., - выразил мнение он.