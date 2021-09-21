Гайдукевич: мы должны провести референдум по изменениям в Конституцию для себя, а не для ОБСЕ

Такой мыслью депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич поделился в эфире общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
Олег Гайдукевич рассказал, что на протяжении выборов в Госдуму РФ 17–19 сентября он работал на них в составе миссии наблюдателей СНГ в группе депутатов Парламентского собрания Беларуси и России. Политик поделился своими выводами об особенностях проведения выборов в РФ и перечислил те из них, которые может перенять Беларусь.
– Россия проводит выборы только для себя, своих граждан. Ее мало интересует мнение извне – об этом говорят в открытую. Россия стала гораздо сильнее в этом плане. Она не собирается никого убеждать, как и США, которых мало интересует мнение наблюдателей ОБСЕ о выборах, – заявил Олег Гайдукевич.
Он добавил:
–Референдум по изменениям в Конституцию в Беларуси мы должны проводить для себя. Не для ОБСЕ, не для какой-то там европейской страны, которая скажет, нравится ей референдум или не нравится. Он для нашего народа. Наша задача – [сделать так], чтобы референдум нравился людям.
Депутат затронул тему двойных стандартов, когда это касается выборов и зарубежных наблюдателей:
– Двойные и тройные стандарты уже настолько надоели, что над ними смеются. Простой пример: миссия ОБСЕ в этот раз не поехала в РФ по надуманной причине, мол, якобы мало людей пригласили в Россию наблюдать за выборами. Россия дала определенную квоту, но хотели привезти намного больше. (По данным РБК, ЦИК РФ дал квоту на 50 наблюдателей от ОБСЕ и 10 – от Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Привезти хотели 500 человек. – Прим. ред.) И в этот же день в других европейских странах направляют [наблюдателями от ОБСЕ] по одному-два человека, и эти выборы считаются хорошими!
Отметил Олег Гайдукевич и инновационные аспекты проведения выборов в России:
– Мне понравилось электронное голосование. Думаю, нам надо эту систему в дальнейшем тоже внедрять, потому что это шаг к демократии. Это дает людям возможность выбирать: хочешь – голосуй традиционно, хочешь – электронно.
Продолжая тему демократии, гость дополнил:
– Голосование в России идет не один день, а три. У нас – пять. Это тоже демократия. Россия пошла по нашему пути. Да, россияне связывают это с пандемией, но я думаю, что эксперимент с тремя днями голосования у них приживется.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.