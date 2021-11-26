Гайдукевич: конституционная реформа сделает страну сильнее и сможет консолидировать белорусов

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– поделился мнением парламентарий.Гайдукевич также прокомментировал вопрос разделения полномочий:По мнению парламентария, реформа политической системы должна быть направлена на ее устойчивость от каких-то катаклизмов. Он также считает важным выработать механизмы, которые позволили бы стране и системе быть устойчивыми независимо от того, кто возглавляет государство. Этот процесс депутат назвал крайне тяжелой задачей.заключил он.