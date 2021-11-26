Гайдукевич: конституционная реформа сделает страну сильнее и сможет консолидировать белорусов

Об этом заявил депутат Палаты представителей, лидер ЛДПБ Олег Гайдукевич в эфире программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1".
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– Я думаю, что конституционная реформа, которая запланирована на февраль, сделает нашу страну сильнее. Она сможет консолидировать белорусов, запустить процесс модернизации политической системы. В любом случае она [новая Конституция] будет соответствовать времени и желаниям людей. Мы делаем это для народа, – поделился мнением парламентарий.
Гайдукевич также прокомментировал вопрос разделения полномочий:
– Мы не откажемся от сильной власти. Я категорически против любых революционных изменений. Когда наша радикальная оппозиция кричала о парламентской республике, это и называлось развалить страну. Развалить легче, чем созидать. Если мы отказываемся от сильной президентской власти, меняем фактически строй страны на парламентскую республику, считайте, что мы начинаем строить что-то с нуля. Это и есть развал – возвращение к началу 90-х.
По мнению парламентария, реформа политической системы должна быть направлена на ее устойчивость от каких-то катаклизмов. Он также считает важным выработать механизмы, которые позволили бы стране и системе быть устойчивыми независимо от того, кто возглавляет государство. Этот процесс депутат назвал крайне тяжелой задачей.
– Реформа политической системы в плане полномочий для меня – это усиление ответственности Парламента, Совета Министров, чиновников на местах, но ни в коем случае не уход от сильной президентской власти, – заключил он.