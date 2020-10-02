Гайдукевич: конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только переговорами, а не войной

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, – отметил Олег Гайдукевич.Он обратил внимание: в подобных конфликтах гибнут не политики, а простые люди, мирное население. А в это время отдельные политики, которые не живут в странах – участницах конфликта, рассказывают, как тому или иному государству решать свою судьбу., – подчеркнул зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам., – сказал Олег Гайдукевич.