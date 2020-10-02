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Гайдукевич: конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только переговорами, а не войной

Конфликт в Нагорном Карабахе можно решить только переговорами, а не войной. Такое мнение высказал сегодня журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, пишет БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

"Ни позиция Беларуси, ни позиция депутатского корпуса не менялась: мы на протяжении всего времени существования нашей страны все силы прикладывали, чтобы эти конфликты каким-то образом урегулировать. Альтернатива войне только одна – это переговоры и снятие напряженности. Любая война всегда заканчивается, вопрос всегда один – какой ценой и когда это произойдет", – отметил Олег Гайдукевич.

Он обратил внимание: в подобных конфликтах гибнут не политики, а простые люди, мирное население. А в это время отдельные политики, которые не живут в странах – участницах конфликта, рассказывают, как тому или иному государству решать свою судьбу.

"Сейчас мы видим взвешенную позицию большинства стран, которые призвали к тому, чтобы Армения и Азербайджан сели за стол переговоров. Что касается Беларуси, то мы готовы приложить все усилия, предоставить любые возможности, чтобы наши коллеги из Армении и Азербайджана сели за стол переговоров и все решили", – подчеркнул зампредседателя Постоянной комиссии по международным делам.

"Никакой альтернативы переговорам нет – только война. А война – это смерть, смерть детей, женщин, мирного населения, это страшно", – сказал Олег Гайдукевич.
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