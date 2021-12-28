Гайдукевич: ЕС находится в кризисе, поэтому смешно слушать о том, что он хочет на что-то влиять в Беларуси

– обратил внимание Олег Гайдукевич.Депутат также отметил, что у Евросоюза, кроме всего прочего, даже при всем желании не получится расшириться на Восток.– подчеркнул депутат.Что касается других государств Восточной Европы, то они, по мнению Олега Гайдукевича, также ничего, кроме обмана и ложных ожиданий, не получили. В связи с этим все недовольство граждан стран – членов ЕС во время выборов выливается наружу.–отметил депутат и добавил, что в странах ЕС делают все, чтобы не позволить прийти к власти людям, которые хотят разрушить систему европейских ценностей.Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.