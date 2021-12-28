Гайдукевич: ЕС находится в кризисе, поэтому смешно слушать о том, что он хочет на что-то влиять в Беларуси

Таким мнением в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Олег Гайдукевич.
– Европейский союз находится в кризисе, поэтому смешно слушать о том, что он хочет на что-то влиять в Беларуси. Они [страны – участницы ЕС] не могут разобраться с собственными проблемами, не готовы к противостоянию ни с Россией, ни с нашей страной. Нет сил для этого у Евросоюза. Миграционный кризис, который начался много лет назад, не решен и не решится в ближайшие годы, даже десятилетия. Внутренние противоречия в Европейском союзе будут только нарастать, – обратил внимание Олег Гайдукевич.
Депутат также отметил, что у Евросоюза, кроме всего прочего, даже при всем желании не получится расшириться на Восток.
– Они не смогли "переварить" те страны, которые включили [в ЕС] в последние десять лет, и эти противоречия повылазили. Недовольство европейцев политикой Брюсселя постоянно растет. Думаете, все поддерживают ту политику, которую проводит Бельгия в области семейных ценностей? Нет. Разве все европейцы поддерживают политику, которая проводится в экономике? Нет. Ведь Европейский союз угробил экономики таких стран, как Украина. Что они дали этой стране? Ничего, – подчеркнул депутат.
Что касается других государств Восточной Европы, то они, по мнению Олега Гайдукевича, также ничего, кроме обмана и ложных ожиданий, не получили. В связи с этим все недовольство граждан стран – членов ЕС во время выборов выливается наружу.
– Но и демократических выборов в Европейском союзе нет. Не дают политическим силам, которые заявляют о том, что хотят кардинально поменять политику Брюсселя, побеждать, –отметил депутат и добавил, что в странах ЕС делают все, чтобы не позволить прийти к власти людям, которые хотят разрушить систему европейских ценностей.
Ток-шоу «Будни» выходит утром с понедельника по пятницу. В каждом выпуске предметом обсуждения становятся самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.