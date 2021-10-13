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  2. Гайдукевич: давайте посмотрим на номинантов Нобелевской премии мира. Это же цирк!

Гайдукевич: давайте посмотрим на номинантов Нобелевской премии мира. Это же цирк!

Таким мнением поделился заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич в эфире программы "Объективно" на телеканале ОНТ.


– Давайте посмотрим на номинантов [Нобелевской премии мира]. Это же цирк! Если хочешь попасть в номинанты премии по литературе, есть хороший способ. Первое – ты должен больше гадостей сказать про Россию или Беларусь, а второе – написать книгу, которая развенчивает историю и передает ее в негативном ключе, – сказал Олег Гайдукевич.

Наряду с этим депутат добавил:

– Навальный и Тихановская стали номинантами премии мира, а почему такая предвзятость? Почему ни один европейский оппозиционный политик туда не попал? То есть задача одна – создать ложные символы, которые стали бы авторитетами для людей.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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