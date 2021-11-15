Гайдукевич: беженцам на границе должен быть предоставлен гуманитарный коридор

, – отметил депутат.По его словам, происходящее на границе является доказательством того, что международное право просто уничтожено в современном мире.– сказал Олег Гайдукевич. –Парламентарий убежден, что на такие действия Запада будет адекватный ответ.! – призвал Олег Гайдукевич. –