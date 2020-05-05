Гайдукевич: Беларусь никогда не пойдет по пути снижения борьбы с наркопреступностью

Наркопреступления и коррупция стали наиболее обсуждаемыми вопросами при работе над законопроектом об амнистии в связи с 75-летием Великой Победы. Об этом журналистам рассказал депутат Палаты представителей Олег Гайдукевич. Напомним, сегодня проект закона парламентарии приняли сразу в двух чтениях.





— Я как депутат и человек, отдавший много лет борьбе с преступностью, прекрасно помню времена, когда мы работали еще до декрета Президента, до ужесточения мер в борьбе с наркоманией. Это было страшное время, — сказал Олег Гайдукевич. — Я выезжал на места преступлений. Помню эти трупы, в том числе подростков. И матери задавали мне и другим милиционерам вопросы: "Почему вы ничего не делаете?" Так вот, декрет Президента спас огромное количество жизней, наших подростков.

Безусловно, депутаты переживают: не пойдем ли мы путем смягчения наказания, не повлияет ли это на то, что борьба с преступностью в этой сфере станет менее эффективной? И вы знаете, в разговоре со многими специалистами, профильными ведомствами, депутатами мы поняли, что Беларусь никогда не пойдет по пути ослабления борьбы в этом направлении. Мы просто начинаем принимать меры гуманизма. Это нормально, это наша традиция. Самое главное, чтобы это не влияло на осложнение ситуации с преступностью и на наших улицах было также безопасно. Благодаря созданной в нашей стране системе безопасности, я уверен, что мы сохраним этот порядок.

Что касается коррупционеров, я согласен с тем, что здесь также каждый случай должен рассматриваться индивидуально. Нужно смотреть, погашен ли ущерб. При этом мое мнение как депутата: предприниматели вообще не должны сидеть. Они должны компенсировать ущерб и оставаться на свободе. А вот борьбу с чиновниками-взяткополучателями мы должны продолжать также бескомпромиссно. При этом если человек на самом деле исправился и возместил ущерб, почему бы не дать ему шанс работать и приносить пользу государству. Каждое дело надо рассматривать индивидуально.

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