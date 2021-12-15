Гайдукевич: Беларусь никогда не будет ходить на поводу у кого-то

Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Гайдукевич в эфире программы «ОбъективНо» на ОНТ.
– В санкциях ничего хорошего нет, но не надо их бояться. Вчера во время своего выступления на высокой международной трибуне представитель Китая сказал, что времена, когда США махали дубинкой демократии, наводя свои порядки в мире, прошли и больше не вернутся. Почему Европа так реагирует [вводит санкции]? Они привыкли играть в учителя и ученика. Ввели санкции, а мы должны быстро прибежать и у них спросить, что нам сделать, чтобы снять эти санкции. [Не вышло] тут они видят суверенную самостоятельную страну, которая говорит: «Друзья, вы не будете диктовать, как нам строить жизнь внутри страны. Это наше собственное дело». Беларусь никогда не будет ходить на поводу у кого-то, – подчеркнул Олег Гайдукевич.
Депутат Палаты представителей также прокомментировал ответные меры Беларуси на санкции Запада:
– Решение Правительства Беларуси абсолютно адекватно и логично. Только мы отличаемся от Литвы тем, что, вводя санкции, не стреляем себе в ногу. То, что мы ввели продовольственное эмбарго – это нужно было сделать и без санкций.