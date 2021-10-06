Гайдукевич: Беларусь должна защищать свое информпространство, иначе нас растопчут

, – сказал Олег Гайдукевич.Депутат убежден, что у зарубежных СМИ, которые регистрируются в Беларуси, задача только одна – попытаться оказать влияние на политическую повестку в стране. И еще –- продвижение ценностей своего государства. На это необходимо реагировать, подчеркнул политик., – считает Олег Гайдукевич.