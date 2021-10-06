Гайдукевич: Беларусь должна защищать свое информпространство, иначе нас растопчут

У зарубежных СМИ в Беларуси задача только одна – попытаться оказать влияние на политическую повестку в стране. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич в программе "Объективно" на телеканале ОНТ.
– Мы должны свое информационное пространство защищать так же, как они [западные страны] –свои ценности, свою информацию. Иначе нас раздавят, растопчут. Любая страна, которая позволяет просто отдать свое информационное пространство, потеряет и людей, и патриотическое воспитание, и информационную повестку, и все что угодно, – сказал Олег Гайдукевич.
Депутат убежден, что у зарубежных СМИ, которые регистрируются в Беларуси, задача только одна – попытаться оказать влияние на политическую повестку в стране. И еще –- продвижение ценностей своего государства. На это необходимо реагировать, подчеркнул политик.
– Например, я категорический противник того, что мы все-таки не приняли закон об иностранных агентах. Я буду его отстаивать и на этой сессии. К сожалению, не все госорганы это поддерживали. Почему это надо? Остались у нас зарубежные СМИ – делать им заставку "Вещает иностранный агент". Люди должны знать, что это средство массовой информации вещает как представитель Германии, США, Польши и отстаивает интересы этой страны. Это надо людям объяснять, – считает Олег Гайдукевич.