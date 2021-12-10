Гастроэнтеролог рассказал, как часто нужно есть для нормальной работы кишечника

Гастроэнтеролог Сергей Вялов развеял миф о том, что для хорошей работы кишечника человек должен принимать пищу каждые четыре часа. Полезной информацией врач поделился во время интервью журналисте Рамине Эсхакзай.
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- В среднем все пищеварительные системы имеют размер 7-8 метров. Это может варьироваться в зависимости от роста и веса человека. Поэтому, когда мы говорим про часто возникающие проблемы - изжогу, тяжесть, вздутие, по привычке мы обсуждаем желудок, поджелудочную железу, желчный пузырь, хотя все это сосредоточено на первом месте пищеварительной системы. И мы забываем про оставшиеся 6-7. Важно понимать, что кишечник - это большой конвейер, и если регулярность приема пищи еще как-то влияет на начало пищеварительной системы, то дальше уже все сглаживается скоростью передвижения по конвейеру. Поэтому совсем неважно, сколько раз в день вы кушаете, поэтому все равно желудку достается только "трава". Но, конечно, ему важно, чтобы регулярно попадала пища. Но эта самая регулярность может адаптироваться под привычный режим питания, - объяснил эксперт.
Он добавил: есть люди, которые адаптированы под два приема пищи в день. И у них все в порядке с работой желудочно-кишечного тракта.
- В принципе, при условии здоровой пищеварительной системы, каждый может перестроить свой график под более удобный вариант. И это займет около 2-х недель, - заключил специалист.