Гастроэнтеролог рассказал, для кого может быть опасен хлеб

Врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин в эфире программы "Жить здорово" предупредил, что хлеб может быть опасен для пациентов, у которых есть непереносимость глютена.
По словам гастроэнтеролога, глютен, содержащийся в хлебе, вреден для людей, у которых есть непереносимость этого белка. Если подобных жалоб нет, продукт можно употреблять в пищу без опаски.
На непереносимость глютена могут указывать некоторые признаки.
– Если глютен разрушает ворсинки в тонком кишечнике, образуется заболевание целиакия. В результате плохо усваивается пища, которая выходит в форме диареи. Происходит потеря веса. Также может образоваться недостаточность витаминов, – обратил внимание Игорь Городокин.
Гастроэнтеролог предупредил, что непереносимость глютена может быть и без целиакии. Вместе с тем врач отметил, что лишний вес – признак того, что у человека такой проблемы нет.
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