Гастроэнтеролог раскрыл связь между стрессом и опасным заболеванием желудка

Стресс может усугубить течение гастрита. Об этом в эфире программы "Жить здорово" предупредил врач-гастроэнтеролог Игорь Городокин.
– Стресс не вызывает гастрит, но он может усугубить симптомы заболевания. Если слизистая воспалена, то во время стресса может выделиться больше кислоты, которая будет раздражать уже поврежденную слизистую желудка, – обратил внимание гастроэнтеролог.
По словам Игоря Городокина, к воспалению слизистой желудка могут привести бактерия хеликобактер, курение или прием некоторых нестероидных противовоспалительных препаратов, в том числе аспирина.
– Гастрит и язвенный рак – звенья одной цепи, – дополнила слова коллеги врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
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