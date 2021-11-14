Гаспарян: Польша привыкла быть всеевропейским главным терпеливцем, которого все должны жалеть

Такое мнение, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, в эфире телеканала "ОНТ" высказал российский историк, общественный деятель и публицист Армен Гаспарян. Для начала он обратил внимание на то, что пытаясь решить вопрос, европейские политики звонили… Тихановской:
- Если для Коллективной западной демократической Европы Россия – это Мордор, то Беларусь, если выражаться языком Толкиена, – это Изенгард. Вы что, хотите, чтобы они признал правоту Изенгарда? Серьезно? Здесь последовательная системная позиция на протяжении последних 15 месяцев как минимум. Они не признают существование белорусской власти. Когда они пытались в первые часы решить этот вопрос, они звонили не Александру Григорьевичу Лукашенко, которому вообще надо было… С таким же успехом можно было бы звонить Бобу Дилану или Спилбергу. Примерно в той же степени компетенции решение этого вопроса.
Гаспарян также обратил внимание, что Польше данная ситуация чрезвычайно выгодна, и вот почему:
- Польша привыкла быть всеевропейским главным терпеливцем, которого все должны жалеть, гладить по белокурой головушке, целовать в лобик и дарить бублик.
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