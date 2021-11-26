Гаштия из Ирака: надеюсь, теперь наша проблема решится быстрее

Расул Джамал Гаштия бежал из Сулеймании – того самого города, где сейчас бушуют массовые беспорядки, вызванные бедственным положением людей. Ему 25 лет, молодой человек хочет лучшей жизни и видит ее в Европе.
"Нет, я ни за что не вернусь в Ирак! – говорит он. – Сегодня я узнал от родных, которые там остались, что прямо в школе убиты 6 детей. Разве можно там жить, растить детей? Мне было очень приятно послушать вашего Президента. Я своего-то никогда в жизни не видел, а тут с белорусским встретился! Надеюсь, что теперь наша проблема решится быстрее, и скоро мы окажемся в Германии".