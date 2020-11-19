«Гарри Поттер и Дары Смерти»: раскрываем секреты фильма к 10-летнему юбилею

Одна из экранизаций поттерианской саги отмечает 10 лет со дня премьеры. Предлагаем подборку интересных фактов о первой части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти»:
1. Съемка одной из первых сцен, где Гарри Поттер должен был переместиться из дома на Тисовой улице в жилище семьи Уизли, оказалась не самой простой. По задумке, чтобы замаскировать героя, семеро друзей Гарри выпивают оборотное зелье и превращаются в Поттера. Сцена была настолько сложной, что ее пришлось снять 95 дублей.
Позже Дэниел Рэдклифф рассказал, что проще всего ему было сыграть Рона и Гермиону, потому что они уже подружились и актер знал их жесты и мимику. Сложнее всего звезде пришлось с героями Флер Делакур и Наземникусом Флетчером.
2. Вы удивитесь, но то самое Министерство Магии в кинокартине имеет много отсылок к советскому искусству. Художник-постановщик Стюарт Крэйг настолько впечатлился архитектурой и скульптурой сталинской эпохи, что при создании декораций сделал несколько акцентов на знаменитых памятниках.
К примеру, холл Министерства Магии местами напоминает станцию метро "Площадь Революции" в Москве. Да и сама эмблема ведомства очень похожа на знак Московского метрополитена. А в Атриуме Министерства находится горельеф – переделанная работа Ивана Шадра "Борьба с землей". Если присмотреться, на вершине здания расположена видоизмененная копия "Рабочего и колхозницы" Веры Мухиной. В одном интервью Крэйг говорил, что его очень впечатлил символ советской эпохи.
3. Одной из самых сложных сцен стала не только «Семь Поттеров», но и в лесу у замерзшего озера, на дне которого Гарри пытался достать меч Гриффиндора.
Многие фанаты не поверили, но сцену снимали очень долго, а все потому, что замерзшее озеро изображали с помощью плотных листов плексигласа с нанесенной на них морозной текстурой. Более того, чтобы создать «лед», под которым оказался герой, режиссеры использовали плавающий по поверхности воды воск.
4. Пожалуй, смерть маленького домового эльфа Добби стала одной из самых эмоциональных сцен в этой кинокартине.
Примечательно то, что, по задумке режиссеров, эльф появился в саге с одними словами, и с ними же погиб. Не каждый заметил, но перед своей смертью Добби произнес имя главного героя – «Гарри Поттер». И тоже самое он сказал во второй части фильма «Гарри Поттер и Тайная комната», когда впервые появился на экране.
К слову, именно этот персонаж был одним из любимых героев композитора Александра Деспла, который писал музыку к обоим частям «Даров Смерти». Позже Деспла признался, что из-за смерти Добби ему было грустно работать над вторым фильмом, он бы хотел, чтобы герой остался в живых и продолжал дружить с Гарри и остальными.
5. Оказывается, герои Билл Уизли (старший брат главного героя Рона Уизли) и Аластор «Грозный глаз» Грюм приходятся друг другу отцом и сыном в реальной жизни.
6. Для первой части «Даров Смерти» было изготовлено более 500 штук волшебных палочек. Реквизитор Барри Уилкинсон рассказал, что все палочки главных героев и Пожирателей смерти обладали индивидуальным дизайном и были изготовлены в нескольких экземплярах. Кроме того, специалистам пришлось сделать резиновые палочки для трюков и палочки, предназначенные для съемок массовых сцен и фоновых кадров с массовкой. К слову, контроль за волшебным реквизитом был строгий: до, во время и после съемок велся учет сломанных и утерянных палочек.
7. Самый сложный грим оказался у героев-гоблинов. Для них создали специальные протезные маски, которые подгримировывали на актерах около четырех часов. Еще час уходил на снятие грима. Чтобы каждый гоблин имел индивидуальный образ, реквизиторы изготовили 38 масок.
Но и на этом сложность грима не заканчивалась. В глаза актерам вставляли контактные линзы, в которых они практически ничего не видели. На съемочную площадку их приводили за руку ассистенты, чтобы актеры не споткнулись и не упали по пути на съемку.
8. Не все декорации в поттерианской саге оказались вымышленными. К примеру, Годрикова впадина, где Гарри Поттер жил с родителями до их гибели, существует на самом деле. Сцену снимали в деревне Лавенхем в Саффолке.
Фахверковые дома в средневековом стиле тоже настоящие и отлично вписались в сцену, когда Гарри и Гермиона отправились в деревню на поиски одного из крестражей. Правда съемочной группе все же пришлось добавить немного компьютерной графики и часть декораций, которые использовались на съемках Хогсмида в картине "Гарри Поттер и узник Азкабана".
При этом режиссеры не стали строго следовать сюжету книги. В фильме герои перемещаются в деревню в своем обличье, а в книге Гарри и Гермиона выпили оборотное зелье, чтобы выглядеть по-другому и остаться неузнанными.
9. Перед съемками свадьбы брата Рона Уизли, Билла, и Флер Делакур костюмеры вдохновились нарядами британского дизайнера Александра Маккуина. А именно – платьем из его осенне-зимней коллекции 2008–2009 годов с павлинами.
Похожее платье художники по костюмам создали для невесты. На нем также зеркально изображены две птицы, чьи хвостовые перья из черного кружева контрастируют с нижней юбкой цвета слоновой кости.
10. Изначально режиссеры хотели выпустить кинокартину в формате 3D, однако за несколько недель до премьеры отказались от этой идеи из-за сложности преобразования фильма в 3D-формат.
Фото: kinopoisk.ru
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«Гарри Поттер и Дары Смерти»: раскрываем секреты фильма к 10-летнему юбилею
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