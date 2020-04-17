Гарантийный фонд на 25 миллиардов евро будет создан в ЕС

Взносы в фонд для спасения экономики должны поступать от всех 27 государств — членов Евросоюза, сообщает Deutsche Welle.



Руководство Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) поддержало решение о создании Европейского гарантийного фонда на 25 млрд евро, чтобы преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса.



— Нам нужен масштабный общеевропейский ответ на пандемию. Гарантийный фонд предоставляет группе ЕИБ центральную роль в пакете вспомогательных мер ЕС, согласованных Еврогруппой. Министры финансов ЕС попросили нас действовать без промедления, что мы и делаем, — заявил президент ЕИБ Вернер Гойер.

Известно, что фонд позволит привлечь до 200 млрд евро на поддержку европейской экономики. В первую очередь средства будут выделять малым и средним предприятиям.

Фонд будет официально создан, как только государства-члены, которые занимают не менее 60% капитала ЕИБ, возьмут на себя соответствующие обязательства.