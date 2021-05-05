Если вы узнаете, что порой вдохновляет дизайнеров, то вопрос о том, как они создают странные вещи отпадет сам собой. Сегодня мы расскажем о новой коллекции сумок от модного Дома Loewe, при создании которых креативный директор марки увлекся горшками.
В рамках проекта Loewe Weaves, испанский бренд совместно с одним из старейших аукционных домов Sotheby’s, представил коллекцию уникальных предметов ручной работы по мотивам галисийских горшков для запекания каштанов. Почему выбор пал именно на них - не понятно, однако стоит увидеть, что из этого вышло.
В линейке представлены сумки, корзинки и браслеты. Аксессуары изготовлены из кожи, их украшают искусственные цветы, которые вырезаны из того же материала.
Однако на одних аксессуарах бренд не остановился. Они также создали глиняные сосуды. Их дизайн разрабатывали испанские мастера Идойе Куесте и Белен Мартинез и сотрудники ателье модного Дома, которым было предложено переосмыслить горшки на свое усмотрение.
Так, в отверстия посуды были вплетены полосы ткани, бантов, шнуров, кожи, шерстяных ниток, перьев и соломы, при этом поверхность сосудов никак не видоизменялась. Всего было украшено 84 горшка.
Чтобы доказать экологическую устойчивость ремесла, материалы украшений были взяты из остатков старых коллекций Loewe.
Фото: loewe.com
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Галисийские горшки для жарки каштанов, или Что вы должны знать о новой коллекции сумок от Loewe
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