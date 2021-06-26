26 мая в Минске на площадке у Дворца спорта в преддверии Дня молодежи представлен проект «Время твоих возможностей». На открытом воздухе встречаются и демонстрируют свои таланты университетские творческие коллективы, уличные артисты, диджеи, предлагаются челлендж-активности. Апогей молодежной тусовки –гала-вечеринка от Белорусского республиканского союза молодежи. На открытой сцене выступят кавер-бэнд Velvet, Анжелика Пушнова, PROвокация, Тео, Мэвл и российская группа DaBro. Окончится мероприятие праздничным фейерверком. Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте SB.BY и в группах @sbbytoday, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!
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Гала-вечеринка на открытом воздухе «Время твоих возможностей» – стрим
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