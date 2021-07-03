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Гала-концерт, посвященный Дню Независимости, прошел в Большом театре Беларуси

Александр Лукашенко посетил гала-концерт "Большой!", посвященный Дню Независимости, в Национальном академическом Большом театре оперы и балета. Яркое и впечатляющее представление-дивертисмент вобрало в себя лучшие фрагменты из самых известных классических произведений и стало для собравшихся прекрасным подарком к празднику.


Верди, Пуччини, Бизе, Гуно, Чайковский, Прокофьев, Хачатурян - праздничную программу составили произведения, без которых любой, даже самый обширный культурный багаж остается неполным.

Возможность блеснуть была у всех. Так, народный артист Владимир Громов предстал в романтическом образе тореро: куплеты Эскамильо (да-да, то самое знаменитое "Тореадор, смелее в бой!") известны каждому, и на белорусской сцене Громов остается одним из лучших исполнителей этой роли.

Можно по праву считать национальным достоянием трепетное сопрано народной артистки Анастасии Москвиной, а благодаря незаурядному актерскому дарованию каждый выход певицы к публике надолго остается в памяти. Самая нежная Татьяна в "Евгении Онегине", самоотверженная Микаэла в опере "Кармен", Ярославна в "Князе Игоре" - этим вечером Москвина порадовала зрителей арией Лауретты из оперы Джакомо Пуччини и дуэтом с тенором Алексеем Микутелем.



Не обошли вниманием и произведения белорусских композиторов: либретто оперы Дмитрия "Седая легенда" создал классик литературы, писатель и поэт Владимир Короткевич. Еще одной жемчужиной является балет "Анастасия", сочиненный ярчайшим представителем современной белорусской композиторской школы Вячеславом Кузнецовым: хореографическое прочтение истории Анастасии Слуцкой создал главный балетмейстер Большого театра народный артист Юрий Троян. В роли Анастасии праздничным вечером мы увидели народную артистку Ирину Еромкину. 

Не только признанные мастера сцены, но и подающие надежды артисты оперы и балета демонстрировали в этот день свои таланты. Всех их можно назвать звездами, поскольку отбор на главную сцену страны ведется жесткий, и шанс блеснуть дается далеко не всем. Прослушивание в несколько этапов, год работы в стажерской группе - и только потом молодого артиста выпускают на главную сцену страны, дают возможность встать рядом с мэтрами: большие возможности и высокая ответственность - перед зрителем и перед страной. 


Важный символический штрих в концерт, посвященный Дню Независимости, внес хор "Va, pensiero" из оперы Джузеппе Верди "Набукко". Самый известный фрагмент из произведения знаменитого итальянца - плач пленных иудеев перед казнью - отсылает нас к трагической истории Холокоста в Беларуси, где большая часть еврейского населения в годы Великой Отечественной войны была уничтожена нацистами. "Va, pensiere" считается во всем мире символом освобождения и возрождения, песней о прекрасной Родине, по которой в тяжелые дни плачет и томится сердце каждого человека.

Фото: БЕЛТА
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