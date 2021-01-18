Госавтоинспекция призывает воздержаться от дальних поездок на личном авто из-за морозов, сообщает УГАИ УВД Миноблисполкома.
Фото: БЕЛТА
– Госавтоинспекция обращает внимание автовладельцев на трудности в эксплуатации дизельных двигателей при сильном морозе и риск отказа такого двигателя в пути. При таких погодных условиях настоятельно рекомендуем по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте, особенно на дальние расстояния, – сказали в ГАИ.
Экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. Так, в воскресенье сотрудники ГАИ во время несения службы в Солигорске обратили внимание на мужчину, который стоял на обочине и махал рукой.
Остановившимся инспекторам он пояснил, что в его автомобиле "Киа" сел аккумулятор, и завести его он не может. Сотрудники ГАИ незамедлительно отреагировали на ситуацию и помогли "прикурить" машину. Мужчина поблагодарил милиционеров за оказанную помощь.
Опубликовано:
1388
ГАИ: в сильный мороз следует воздержаться от поездок на личном авто на дальние расстояния
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter