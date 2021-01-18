ГАИ: в сильный мороз следует воздержаться от поездок на личном авто на дальние расстояния

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БЕЛТА

– сказали в ГАИ.Экипажи ГАИ ориентированы на оказание помощи водителям, оказавшимся в сложной ситуации на дороге. Так, в воскресенье сотрудники ГАИ во время несения службы в Солигорске обратили внимание на мужчину, который стоял на обочине и махал рукой.Остановившимся инспекторам он пояснил, что в его автомобиле "Киа" сел аккумулятор, и завести его он не может. Сотрудники ГАИ незамедлительно отреагировали на ситуацию и помогли "прикурить" машину. Мужчина поблагодарил милиционеров за оказанную помощь.