ГАИ: в первые снежные дни в Беларуси увеличилось число ДТП

О дорожной ситуации в первые декабрьские дни рассказала в эфире Первого национального канала Белорусского радио старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык.
– Первые снежные дни показали резкое увеличение числа ДТП. Если в среднем по стране в день фиксируется 180–200 аварий, то в день первого снегопада в этом году было уже 306 дорожно-транспортных происшествий. Речь идет о тех происшествиях, где автомобили получают механические повреждения. Пострадавших нет, но цифра увеличилась вдвое, – пояснила она.
Представитель Госавтоинспекции также напомнила о важности подготовки автомобиля к эксплуатации в зимних условиях.
– Завтра уже ожидается плюсовая температура. Здесь самое опасное – гололедица. Внимательными нужно быть и водителям, и пешеходам. Самое главное для водителя – плавность в движениях и низкая скорость. Если обобщить, есть два основных правила на зимней дороге. Никаких резких движений, скорость следует выбирать, исходя из состояния проезжей части. Тормозить и ускоряться нужно плавно, пешеходные переходы проезжать с особой осторожностью, – добавила Анна Банадык.
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