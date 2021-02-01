В гололед большинство аварий случается на поворотах, сообщает БЕЛТА.
– По данным метеорологов, в Минской области в ближайшие дни ожидаются заморозки. На отдельных участках дорог – гололедица. Поэтому при планировании поездок водители должны учитывать эту информацию, следить за состоянием своего транспортного средства и быть внимательными. В гололед основная часть аварий происходит на поворотах. Чтобы безопасно проехать эти участки, нужно предварительно снизить скорость, избегать резких нажатий на педаль газа, – рассказали в ГАИ.
Водители должны следить за соблюдением дистанции, особенно при гололеде.
– Дистанцию необходимо увеличивать, и она должна быть больше в 2–3 раза, чем при езде летом. В гололед тормозной путь очень увеличивается. Кроме того, необходимо правильно проезжать пешеходный переход. В гололед есть риск, что перед пешеходом водитель не успеет затормозить. Рекомендуется заранее снижать скорость перед пешеходным переходом, даже если на нем никого нет. Пешеходы могут появиться внезапно, – подчеркнули в Госавтоинспекции.
Пешеходам пересекать дорогу следует только в установленных местах. Категорически запрещается перебегать проезжую часть: есть риски падения. Даже на регулируемых переходах нельзя начинать движение, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ: в гололед основная часть аварий происходит на поворотах
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