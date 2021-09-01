ГАИ: с начала года на территории Минской области произошло 51 ДТП с участием детей

Такие цифры озвучила старший инспектор отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Минского облисполкома Ирина Сапунова в эфире «Семейной программы» на Первом национальном канале белорусского радио.
Представитель Госавтоинспеции напомнила, что в связи с началом нового учебного года с 25 августа по 5 сентября 2021 года по всей территории страны проводится специальное комплексное мероприятие Внимание дети!».
Во время специального мероприятия, как рассказала Ирина Сапунова, водителей всех транспортных средств (согласно пункта 166.9 ПДД) призывают включать ближний свет фар в дневное время.
Автолюбителям напоминают быть предельно внимательными, особенно вблизи детских учреждений и школ. За 6 дней (с 25 по 30 августа) сотрудниками ГАИ Минской области выявлено 1566 нарушений данного пункта правил. За нарушение правил перевозки детей к административной ответственности (согласно ч. 6 ст. 1813 коАП) было привлечено 287 водителей.
- Как показывает практика прошлых лет, именно в указанный период увеличивается количество ДТП с участием несовершеннолетних. Это связано с тем, что за лето ребята отвыкли от интенсивного дорожного движения. Также играет роль, что в конце лета родители активно перевозят своих детей от бабушек и дедушек. В период проведения СКМ очень важно напомнить основные правила безопасности и взрослым, и детям, - сказала она.
По словам старшего инспектора, с начала этого года на территории Минской области зарегистрировано 51 ДТП с участием несовершеннолетних. В одной из аварий погиб ребенок, который перевозился на пассажирском сиденье. 57 детей получили травмы различной степени тяжести. Большая часть аварий пришлась на июнь месяц.
Ирина Сапунова также напомнила о важности выделять себя световозвращающими элементами в темное время суток.
- Проводимый ГАИ эксперимент позвонил установить, что в темноте из салона автомобиля человек в темной одежде при ближнем свете фар различим лишь на расстоянии 25-30 метров. При скорости 60 километров в час за 1 секунду автомобиль проезжает около 17 метров. За это время водитель только успевает сообразить, кто и что перед ним, - пояснила она.
Милиционер также рассказала о проводимой профилактической работе. Сотрудники ГАИ посещают трудовые коллективы и организации, много внимания уделяют и учебным заведениям.
- Например, летом мы проводим акцию «Школа дорожной безопасности». Сотрудники ГАИ посещают школьные детские лагеря и проводят беседы с ребятами. При этом они активно используют
видеоматериалы, таким образом информация лучше откладывается в памяти ребенка, - добавила она.
Также представитель ГАИ обратилась к детям и напомнила, что велосипед – небезопасный вид транспорта:
- Железное правило, которое мы всегда напоминаем и взрослым, и детям, это то, что только с 14 лет можно управлять этим видом транспорта на дорогах общего пользования. До наступления этого возраста есть специально отведенные для езды места – спортплощадки, дворовые территории. Но к сожалению, дети до 14 лет также встречаются на дорогах за рулем велосипеда. Регистрируется немало ДТП. Просим и водителей быть внимательными и понимать, что на дороге не взрослый, а ребенок, - заключила она.
Фото из архива БЕЛТА