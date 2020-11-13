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ГАИ рекомендует водителям при наступлении холодов проверять наличие под авто животных

Госавтоинспекция призывает водителей с наступлением холодов проверять, чтобы под автомобилями не находились животные. Об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


– При наступлении холодов животные ищут, где бы погреться и переночевать. Вот только в поисках уюта они могут оказаться в опасности. Например, для бездомных котов любимым укрытием является автомобиль, и именно там они могут получить травмы, а то и вовсе погибнуть. В связи с этим ГАИ напоминает всем водителям о возможном появлении животных под автомобилем, – пояснили в инспекции. 

Чаще всего котов можно обнаружить около колес: они не пропускают холод, а тепло от двигателя может греть долго. Спать там неудобно – животные могут забраться даже в моторный отсек. 

– Осматривайте свои авто внимательно, прежде чем завести транспортное средство и начать движение. Для проверки можно и постучать по колесам. А вот зимой очистка от снега также может заставить животное покинуть теплое место, – отметили в ГАИ. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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