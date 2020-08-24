ГАИ проводит обследование улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов

, – озвучила цифрыВсего с начала года на дорогах страны произошло 204 аварии, в которых 13 детей погибли, 212 получили травмы. Причем 72 процента этих происшествий случились по вине взрослых. По данным Анны Банадык, еще 10 лет назад картина была в корне иная: 80 процентов ДТП совершались по вине детей., – обратила внимание Анна Банадык.ГАИ проводит обследование улично-дорожной сети вблизи школ и детских садиков. Учитывается в том числе наличие дорожных знаков и разметки, состояние тротуаров и пешеходных дорожек… В ходе проверок выявлено более 2500 нарушений. Обустроить искусственные неровности решено вблизи 170 учебных заведений, тротуары – около 235 учреждений образования. Соответствующая информация передана в дорожные и коммунальные организации, которые займутся устранением выявленных недостатков.