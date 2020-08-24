Сотрудники Госавтоинспекции проводят обследование улично-дорожной сети вблизи школ и дошкольных учреждений.
– За летние месяцы на дорогах страны погибли 5 детей, еще 103 несовершеннолетних получили травмы, – озвучила цифры старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык. – В целом по стране за 7 месяцев этого года уменьшилось число ДТП с участием детей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снизилось также количество пострадавших в них несовершеннолетних.
Всего с начала года на дорогах страны произошло 204 аварии, в которых 13 детей погибли, 212 получили травмы. Причем 72 процента этих происшествий случились по вине взрослых. По данным Анны Банадык, еще 10 лет назад картина была в корне иная: 80 процентов ДТП совершались по вине детей.
– 99 несовершеннолетних стали участниками ДТП в качестве пешеходов. Половина из них получили травмы на пешеходных переходах, – обратила внимание Анна Банадык. – То есть мы научили детей переходить дорогу по пешеходному переходу, но автомобилисты из-за невнимательности не успевают вовремя среагировать. К тому же дети невысокого роста, и водителям их попросту не видно из-за припаркованных вдоль обочины автомобилей. Именно поэтому сейчас мы будем усиленно контролировать правила проезда пешеходных переходов.
ГАИ проводит обследование улично-дорожной сети вблизи школ и детских садиков. Учитывается в том числе наличие дорожных знаков и разметки, состояние тротуаров и пешеходных дорожек… В ходе проверок выявлено более 2500 нарушений. Обустроить искусственные неровности решено вблизи 170 учебных заведений, тротуары – около 235 учреждений образования. Соответствующая информация передана в дорожные и коммунальные организации, которые займутся устранением выявленных недостатков.
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ГАИ проводит обследование улично-дорожной сети вблизи школ и детских садов
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Фото: Алексей МАТЮШ