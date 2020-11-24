Госавтоинспекция уже организовала ряд мероприятий, касающихся работы владельцев автомобильных дорог и улиц в зимних условиях. Сейчас ГАИ проводит мониторинг готовности дорожных коммунальных организаций.
Об этом во время пресс-конференции "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период" журналистам сообщил старший инспектор по особым поручениям отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции управления надзорной и регистрационно-экзаменационной деятельности ГУГАИ МОБ МВД Вадим Филончик:
– Изучаются вопросы восстановления и ремонта дорожного покрытия, заготовки необходимых материалов, готовности техники. Обращается внимание на установку предупреждающих дорожных знаков в местах, где возможно образование зимней скользкости. В целом работа организациями выполнена, но отдельные вопросы возникают. В случае необходимости территориальные подразделения ГАИ информируют местные исполнительно-распорядительные органы. Принимаются соответствующие меры, направленные на устранение недостатков.
Представитель Госавтоинспекции обратил внимание, что немаловажным фактором в организации безопасности дорожного движения становится участие самих водителей:
– Речь об информации о состоянии дорожного покрытия, поступающей от автомобилистов. Хотелось бы в очередной раз напомнить, что о проблемных участках можно сообщать по номеру телефона 125. Также можно позвонить в территориальные подразделения органов внутренних дел по номеру 102.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ проводит мониторинг готовности дорожных организаций к зимнему сезону
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