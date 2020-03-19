Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+5 oC
USD: 2.54
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. ГАИ проведет усиленную отработку трассы Р23 Минск — Микашевичи

ГАИ проведет усиленную отработку трассы Р23 Минск — Микашевичи

В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни c 20 по 22 марта Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск — Микашевичи, сообщили sb.by в ГАИ Минской области.


Особое внимание правоохранители уделят выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих водительских прав, нарушений правил обгона и маневрирования, предоставления преимущества пешеходам и перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Также инспекторы будут отрабатывать автодорогу и прилегающие населенные пункты на предмет выявления находящихся в состоянии опьянения пешеходов и велосипедистов.

В ГАИ призывают участников дорожного движения сообщать в милицию о фактах нахождения на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов, представляющих опасность для движения.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Фото: Артур ПРУПАС
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Отсутствие техосмотра и трюки с таксометром — Транспортная инспекция о нарушениях в работе такси
В Калинковичском районе сегодня почтили память жертв концлагеря «Озаричи»
В Нацбанке прокомментировали ситуацию на валютном рынке
Объем оказанных в 2019 году платных бытовых услуг в Минске сопоставим с объемом платных образовательных и медуслуг
Как украсить стену над диваном: 25 вариантов декора
Посольство Беларуси в России поможет 53 белорусам вернуться домой из Внуково
В Нацбанке объяснили, почему в обменниках временно может не хватать долларов
В Беларуси прорабатываются варианты доставки лекарств на дом
"Мог быть миллионером..." — в Верховном Суде продолжается процесс по "делу банкиров"
Ввозимые на территорию Беларуси грузовые автомобили экологического класса 6 освобождаются от утильсбора и НДС
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Очевидное — невероятное
Воздушные суда при ввозе в Беларусь освобождаются от НДС
В Минской области на одного безработного приходится почти 10 вакансий
Эксперт: с инфекциями нельзя бороться кампанейски
Почему тепличные условия не ведут к росту переработки
В Мозырском районе сосед спас на пожаре односельчанина, его престарелая мать погибла
Надежность белорусских тест-систем для диагностики COVID-19 подтверждена референс-лабораторией ВОЗ
Минчанка украла маленького шпица для своей немецкой овчарки
Расширен перечень критериев оценки работы представителей государства в органах управления хозобществ с долей государства
Граждане, прибывшие в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных стран, должны соблюдать порядок самоизоляции
В Пинске построят мусороперерабатывающий завод
мнение
Василий ГЕДРОЙЦ
Карантин не карантин, а кушать хочется и надо
Авторы
СКАНИРУЙТЕ