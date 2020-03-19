ГАИ проведет усиленную отработку трассы Р23 Минск — Микашевичи

В связи с увеличением транспортных потоков в предвыходные и выходные дни c 20 по 22 марта Госавтоинспекция Минской области проведет массированную отработку автодороги Р23 Минск — Микашевичи, сообщили sb.by в ГАИ Минской области.





Особое внимание правоохранители уделят выявлению нетрезвых водителей, лиц, не имеющих водительских прав, нарушений правил обгона и маневрирования, предоставления преимущества пешеходам и перевозки несовершеннолетних пассажиров.

Также инспекторы будут отрабатывать автодорогу и прилегающие населенные пункты на предмет выявления находящихся в состоянии опьянения пешеходов и велосипедистов.

В ГАИ призывают участников дорожного движения сообщать в милицию о фактах нахождения на проезжей части или вблизи нее нетрезвых пешеходов и велосипедистов, представляющих опасность для движения.