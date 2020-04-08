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ГАИ проведет следственный эксперимент на трассе Р23

Движение всех видов транспортных средств на 20-м километре дороги будет временно ограничено, рассказали в ГАИ УВД Миноблисполкома.

— Девятого апреля с 20.00 до 22.00 часов на 20-м километре автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи агрогородка Самохваловичи Минского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшем место ранее, — отметили в областной ГАИ.

На время эксперимента движение всех видов транспорта будет ограничено. ГАИ Миноблисполкома просит водителей с пониманием отнестись к ситуации и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом озвученной информации.

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