ГАИ напоминает водителям о необходимости уступать дорогу снегоуборочной технике и не оставлять транспортные средства на дороге, информирует БЕЛТА.
– В связи с осложнением погодных условий, связанных с обильным снегопадом, на территории Минской области введен специальный план "Погода". В целях обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах под сопровождением ГАИ работает дорожная техника по уборке снега и обработке проезжей части песко-соляной смесью, – сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Труднее всего во время чистки дорог от снега не зацепить оставленные транспортные средства.
– К сожалению, имеют место случаи, когда водители оставляют сломанные автомобили вблизи, а иногда и на проезжей части дороги. Конечно же, это мешает работе снегоуборочной техники. Найти нерадивых автовладельцев –это дополнительное время, которого в таких погодных условиях не всегда и хватает. Затрудняет их поиск и то, что во время обильных снегопадов в снежном плену госномер автомобиля и даже порой марку невозможно разглядеть, – добавили в Госавтоинспекции.
Технические неисправности автомобилей, если есть такая возможность, необходимо устранять вне проезжей части дороги. Людям, столкнувшимся с подобной проблемой, нужно находиться в одежде повышенной видимости со световозвращающими элементами. В случае поломки транспортного средства следует воспользоваться услугами эвакуатора.
Госавтоинспекция просит водителей информировать соответствующие службы о состоянии дорог по короткому номеру 125 и подчеркивает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Необходимо выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, не опережать снегоуборочную технику.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ просит водителей уступать дорогу снегоуборочной технике
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