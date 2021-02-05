В выходные ожидаются сильные морозы – Госавтоинспекция рекомендует отказаться от поездок на дальние расстояния, сообщает БЕЛТА.
– Не стоит планировать поездки, особенно если автомобиль не подготовлен к эксплуатации при низких температурах. В большей мере это касается машин с дизельным двигателем. Важно учитывать, что в таких погодных условиях кажущаяся безопасной и чистой проезжая часть может быть скользкой. Почищенная и обработанная противогололедным составом дорога не становится безопасной моментально, для этого нужно время и определенная интенсивность движения, чтобы состав начал действовать, то есть плавить снежно-ледяные образования, – подчеркнули в УГАИ МВД.
Необходимо выбирать самую безопасную скорость, увеличить дистанцию и быть готовым в случае необходимости своевременно поменять стратегию движения. Торможение должно быть практически ограничено и осуществляться на включенной передаче. Осторожно следует прибавлять газ при разгоне, особенно на заднеприводном авто. Поворот необходимо проезжать на постоянной скорости, для чего заранее снизить ее до минимума. Лучше исключить ненужные перестроения, опережения и обгоны.
– Пешеходы должны понимать, что на скользкой дороге увеличивается тормозной и остановочный путь любого транспортного средства, при применении экстренного торможения автомобиль может уйти в неуправляемый занос. В связи с этим пешеходам не следует рисковать, необходимо переходить дорогу в установленных местах и только убедившись, что все авто остановились. В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, – отметили стражи дорог.
Фото: БЕЛТА
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ГАИ призывает водителей отказаться от дальних поездок в сильный мороз
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