ГАИ призывает родителей напомнить детям ПДД перед школьными каникулами

Перед школьными каникулами родителям следует напомнить своим детям правила дорожного движения, сообщает БЕЛТА.
В период, когда школьники отдыхают от обучения, появляется много свободного времени, большую часть из которого ребята предоставлены сами себе. В связи с этим ГАИ напоминает родителям о необходимости обучения детей правилам безопасного поведения вблизи дорог.
Переходить проезжую часть можно только по пешеходным переходам. Ступить на дорогу разрешено после того, как ребенок убедится, что поблизости нет движущихся в его сторону машин.
– Постоянно контролируйте местонахождение вашего ребенка и интересуйтесь, чем именно он занимается. Объясняйте юным участникам движения, что нельзя резко выходить или выбегать на дорогу из-за припаркованных автомобилей, деревьев, кустарников или сооружений, даже если эта дорога находится на прилегающей к жилой застройке территории. Очень опасно обходить паркующийся автомобиль в непосредственной близости, потому что из-за маленького роста дети могут быть не видны водителю, – рассказали в ГАИ.
Выезжать на дорогу общего пользования на велосипеде можно ребенку, достигнувшему 14-летнего возраста. Управлять мопедом разрешено с 16-летнего возраста.
Родителям важно объяснить детям, что двигаться на велосипеде нужно исключительно по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по тротуару или пешеходной дорожке, не создавая препятствия для безопасного движения пешеходов. Также следует прикрепить к одежде ребенка повязку, нашивку, наклейку, значок или подвеску из световозвращающего материала. Так водители смогут его лучше разглядеть при плохой видимости и в темное время суток.
Если родители планируют отвезти ребенка на время каникул в место отдыха, им следует учесть, что, согласно ПДД, дети должны перевозиться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозить детей в возрасте до 12 лет без использования удерживающих устройств можно только в том случае, если рост ребенка превышает 150 см. В данном случае дети, как и все находящиеся в машине, должны быть пристегнуты ремнем безопасности.
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ГАИ призывает родителей напомнить детям ПДД перед школьными каникулами
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ