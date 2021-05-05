ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу

Госавтоинспекция в праздничный период будет принимать дополнительные меры безопасности. Об этом рассказал начальник отделения главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Станислав Соловей, сообщает БЕЛТА.
- Предстоят большие выходные: главная задача милиции - обеспечить безопасность граждан, - отметил Станислав Соловей. - В некоторых местах будет изменена организация дорожного движения. Тем людям, которые планируют отправиться на кладбище на автомобиле, рекомендуется просмотреть информацию, опубликованую на сайте МВД: соответствующие территориальные подразделения будут выкладывать в своих рубриках схемы организации дорожного движения вблизи таких мест. Это, сделано для удобства граждан.
Кроме того, предусмотрены дополнительные парковочные места.
- Людям, которые планируют прибыть на личном транспорте, мы рекомендуем изучить эти схемы: как лучше подъехать, где лучше оставить транспорт. Сотрудники Госавтоинспекции также будут производить регулировочные действия на сложных перекрестках, на заездах на стоянки, для того чтобы упростить движение транспорта. Водителям, возможно, следует в очередной раз вспомнить об основных жестах регулировщика, потому что в эти дни регулировщиков на дороге становится больше, - отметил начальник отделения. - В последние годы наблюдается тенденция, что люди посещают места захоронения не только непосредственно на Радуницу, но и на протяжении всех четырех выходных дней. Это верно: поток распределяется на все дни. Мы со своей стороны это приветствуем.
Станислав Соловей также обратился к данным статистики.
- К сожалению, во время больших выходных, увеличивается количество грубых нарушений - речь об управлении транспортом в нетрезвом виде. В 2020 году за четыре праздничных выходных дня были задержаны 289 нетрезвых водителей. Это приличный показатель. Поэтому обращаюсь ко всем гражданам: мы хотели бы, чтобы никто не был безучастен к таким фактам. Если вы заметили, что кто-то планирует сесть за руль в нетрезвом виде, конечно же, надо попытаться остановить его, сообщить об этом по телефону 102. Мы рады, что люди небезразличны и таких звонков сейчас становится все больше, - заключил он.
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ГАИ примет дополнительные меры безопасности на Радуницу
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