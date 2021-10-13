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  2. ГАИ предупреждает: в Минской области сильный туман, местами видимость не более 200 метров

ГАИ предупреждает: в Минской области сильный туман, местами видимость не более 200 метров

Почти на всей территории Минской области образовался сильный туман. На отдельных участках дорог видимость составляет всего лишь 200–300 метров, сообщили sb.by в УГАИ УВД Минского облисполкома.


В ГАИ дали рекомендации водителям по езде в таких погодных условиях. Двигаться специалисты советуют с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге. «В случае вынужденной остановки необходимо парковать транспортные средства как можно дальше от проезжей части, в обязательном порядке включать аварийную сигнализацию, стояночные огни, а при выходе из транспортного средства водителям следует надевать жилет повышенной видимости», – добавили в ГАИ.

Особую бдительность при тумане стоит соблюдать и пешеходам: внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, обязательно надевать фликеры в темное время суток. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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