ГАИ предупреждает: в Минской области сильный туман, местами видимость не более 200 метров

В ГАИ дали рекомендации водителям по езде в таких погодных условиях. Двигаться специалисты советуют с особой осторожностью, не превышать скорость, не нарушать правила обгона, соблюдать дистанцию и постоянно контролировать ситуацию на дороге.– добавили в ГАИ.Особую бдительность при тумане стоит соблюдать и пешеходам: внимательно смотреть по сторонам при переходе проезжей части, обязательно надевать фликеры в темное время суток.