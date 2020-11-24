Кроме коммунальных служб и организаций, подготовку к зимним условиям должен пройти каждый участник дорожного движения. Об этом во время пресс-конференции "Опасные погодные условия на дороге: профилактика дорожно-транспортных происшествий в зимний период" рассказал старший инспектор по особым поручениям отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения управления дорожно-патрульной службы и профилактики ГУГАИ МОБ МВД Александр Бруй:
- Водители должны вспомнить азы соблюдения мер безопасности. Хотелось бы напомнить, что с 2015 в Беларуси на законодательном уровне закреплено обязательное использование на транспортных средствах зимних шин с 1 декабря. Они должны устанавливаться на все колеса. Если требования будут водителями игнорироваться, то их будут привлекать к административной ответственности.
Каждый участник участник дорожного движения должен осознавать, что зимой нужно не только подготовить автомобиль, но и поменять стиль вождения, добавил представитель Госавтоинспекции:
- Для этого ГАИ организует республиканскую профилактическую акцию, которая стартует 25 ноября и завершится 4 декабря. Во время нее, 27 ноября, пройдет Единый день безопасности дорожного движения. Основная цель - провести разъяснительную работу среди владельцев транспортных средств, участников дорожного движения.
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ГАИ: подготовку к зимним условиям должен пройти каждый участник дорожного движения
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ