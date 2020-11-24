Республиканская профилактическая акция "Зимний тюнинг для машин – правильный протектор шин", инициированная Госавтоинспекцией, пройдет с 25 ноября по 4 декабря.
Об этом сообщил на пресс-конференции старший инспектор по особым поручениям отделения организации межведомственного взаимодействия и пропаганды безопасности дорожного движения ГАИ МВД Александр Бруй.
Представитель ГАИ также отметил, что с 2015 года на законодательном уровне закреплено обязательное использование зимних шин на транспортном средстве в период с 1 декабря по 1 марта. Подготовку к зимним условиям должен пройти каждый автомобиль. Требование к зимним шинам: высота рисунка протектора должна быть не менее 4 мм.
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ГАИ: подготовку к зимним условиям должен пройти каждый автомобиль
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК