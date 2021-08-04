ГАИ напоминает велосипедистам правила поведения на дороге

рассказала sb.by, что за 7 месяцев текущего года на дорогах страны по вине велосипедистов было совершено 62 ДТП, в которых погибли 8 человек и 53 получили травмы. Отмечается, что в каждом 7-м случае велосипедисты были в нетрезвом виде.Следует помнить, что велосипед – одно из самых неустойчивых и незащищенных транспортных средств, даже незначительные столкновения могут привести к серьезным последствиям. Велосипедисты должны двигаться по специально отведенной дорожке, если нет такой возможности – по обочине, тротуару, пешеходной дорожке (не создавая помех для движения пешеходов). И только при отсутствии этих элементов – в крайней правой полосе проезжей части. Велосипедист, неожиданно выехавший на дорогу в зоне перехода, рискует быстро попасть под колеса и получить тяжелые травмы или даже погибнуть.Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой траектории. Водитель же во время съезда с проезжей части дороги обязан уступить дорогу велосипедистам, путь движения которых он пересекает. При повороте налево или направо автолюбитель должен уступить дорогу велосипедистам, пересекающим ее по велосипедной дорожке. За нарушение велосипедистами Правил дорожного движения предусмотрена административная ответственность по статье 18.23 КоАП. Ответственность лица, управляющего велосипедом в состоянии алкогольного опьянения и нарушившего ПДД, предусмотрена статьей 18.20 КоАП.Старший инспектор напомнила: в случае выявления подобного факта сотрудник ГАИ (на основании п.9.2 ПДД) вправе потребовать от велосипедиста пройти проверку (освидетельствование) на предмет определения состояния алкогольного либо наркотического опьянения.Особую обеспокоенность сотрудников ГАИ вызывают маленькие велосипедисты. Чтобы обезопасить детей, ПДД запрещают выезжать на дороги велосипедистам моложе 14 лет. Госавтоинспекция призывает родителей внимательнее относиться к выбору места для прогулок своих детей. Прежде чем отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде, нужно убедиться, что он будет это делать в безопасном месте, а не на проезжей части. Важной составляющей безопасности велосипедиста является специальная экипировка: шлем, наколенники и налокотники. Данное снаряжение существенно снизит получение возможных травм, в том числе при случайном падении. Желательно, чтобы велосипедисты были в одежде ярких цветов и не забывали обозначать себя световозвращающими элементами.