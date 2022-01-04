ГАИ напоминает родителям о важности контроля за детьми во время каникул

Госавтоинспекция Минска акцентирует внимание на необходимости контроля за детьми в период зимних каникул, сообщается в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Напоминая о безопасности во время прогулок и поездок на личном транспорте, в ГАИ подчеркнули:
– Внимательно следите за детьми во время прогулок, обеспечивайте безопасные условия их передвижения на ваших автомобилях. Следите за тем, чтобы ребенок не находился один около проезжей части, пересекайте проезжую часть исключительно по пешеходным переходам. Держите малышей за руку.
В автомобиле обязательно используйте детское удерживающее устройство и ремни безопасности при перевозке детей.
Стражи дорог также добавили:
– Будьте примером для своего ребенка – всегда пристегивайтесь ремнем безопасности в авто и будьте законопослушным пешеходом!
Фото из архива БЕЛТА